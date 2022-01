Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #183 Der Apfel ist faul Apple ist ein Unternehmen was glänzend da steht. Eigentlich. Könnte da was faul sein mit dem Aktienkurs? Wenn euch die Episode bzw. der Podcast gefällt, freue ich mich über ein Abo. Lasst mir gern ein paar Sterne oder eine Rezension da, zB. bei iTunes oder Spotify. Für Fragen an mich, Vorschläge für Episoden-Themen oder wenn ihr einfach noch mehr Börsen Gelaber wollt: Twitter https://twitter.com/borsengelaber?lang=de Instagram https://www.instagram.com/borsengelaber/?hl=de PeakD - Hive Blockchain Social Media App https://peakd.com/@borsengelaber Börsen Gelaber (00:05:46), 17.01. Zalando vs About You - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...