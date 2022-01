Aufgrund des Feiertags in den USA dürfte sich der Handel heute auch an der Frankfurter Börse etwas ruhiger gestalten. Der Deutsche Aktienindex sollte sich ohne Unterstützung der Wall Street und mit nur mäßigen Vorgaben aus Asien schwer tun, die Marke von 16.000 Punkten in Angriff zu nehmen. Abwarten dürfte zum Wochenstart das Motto in Frankfurt lauten. Der Flickenteppich in der internationalen Geldpolitik wird heute um ein weiteres Stück ergänzt, nachdem sich die chinesische Notenbank zu einer Senkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...