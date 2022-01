Am weltweiten M&A-Markt wurden 2021 neue Spitzenwerte bei der Anzahl an Deals und dem Volumen, das in Unternehmenskäufe investiert wurde, erzielt. Getrieben wird dieser Höhenflug vor allem durch aktive Private-Equity-Investor:innen und eine Vielzahl an SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), also Firmenhüllen, die über einen Börsengang Geld einsammeln und dann in nicht-börsennotierte Unternehmen investieren. Das sind die Ergebnisse des M&A-Index der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Die Anzahl der Übernahmen mit österreichischer Beteiligung ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr von 275 auf 293 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um 6,5 Prozent, ist allerdings immer noch um 10,7 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr ...

