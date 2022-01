Der Pharmakonzern Novartis steht im Vergleich zum Wettbewerb unter Druck. Kritiker bemängeln ein schwaches Wachstum, wenig große Kassenschlager und eine blasse Rolle in der Pandemie. Auch an der Börse zieht Novartis derzeit den Kürzeren. Zur Lage des Unternehmens, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Den vollständigen Artikel lesen ...