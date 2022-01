Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien von Infineon von 51,00 auf 52,50 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. In Erwartung besserer Geschäfte mit Elektroauto-Herstellern und mit dem traditionellen Autosegment habe man die Prognosen für den Halbleiterkonzern erhöht, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Ihre Umsatzschätzungen für den Zeitraum 2022 bis 2026 schraube man um bis zu 3 Prozent nach oben, und jene für den Gewinn je Aktie um bis ...

