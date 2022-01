Die Aktie von Brenntag (BNR.DE) notiert am Montagmittag 1,85% höher bei 79,20 Euro und nähert sich dem Widerstand bei 81,62 Euro an, der zu Beginn des Jahres nicht per Schlusskurs überwunden werden konnte. Der Bereich stellt die obere Grenze der breiten Seitwärtsrange dar, in der sich der Kurs seit knapp zwei Monaten befindet. Die Käufer tauchten immer wieder an der 75-Euro-Marke auf, um einen stärkeren Rückgang zu verhindern. Durch die Erholung, die in der Vorwoche am 78,6%-Retracement und mit ...

