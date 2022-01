Wochenausblick: DAX schließt die Woche im Plus. Fed und Bilanzdaten im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Eine bewegte Woche liegt hinter uns. Nach dem Sell-off am Montag arbeiteten sich die führenden Aktienbarometer im weiteren Wochenverlauf wieder nach oben und schlossen mehrheitlich mit einem Plus gegenüber der Vorwoche. Treibende Kräfte wären gute Unternehmensergebnisse und die deutliche Entspannung am Anleihemarkt. In der kommenden Woche geht der Datenreigen weiter. Im Fokus stehen unter anderem Apple und Alphabet. Zudem findet die 2-tägige Sitzung der US-Notenbank statt.

Am Anleihemärkte pendelten sich die Renditen langfristiger Staatsanleihen im Bereich ihrer Februarniveaus ein. Die Angst vor steigenden Zinsen ist somit erst einmal verflogen. Es wird auch nicht erwartet, dass die Fed in der kommenden Woche an der Zinsschraube dreht. Die Edelmetalle konnten von dieser Entspannung nicht profitieren. Vielmehr mussten Gold, Platin und Silber sogar leichte Verluste gegenüber der Vorwoche hinnehmen.

Am Ölmarkt zeigte sich ein ähnliches Bild wie am Aktienmarkt. Nach einem drastischen Kursrutsch zu Wochenbeginn, erholte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil im Wochenverlauf wieder. Die Unsicherheit rund um die Fördermenge der OPEC+ Staaten ab August ist vom Tisch. Nun werden Konjunktur- und Corona-Pandemie-Spekulationen wieder die Richtung vorgeben.

Unternehmen im Fokus

Der Kursverlauf in der abgelaufenen Woche war vor allem von Unternehmensmeldungen geprägt. Zahlreiche Unternehmen hoben dabei ihre Prognosen an. Die Nachrichten von Daimler und Delivery Hero reichten, um die beiden Titel an die Spitze des DAX-Rangings in dieser Woche zu spülen. SAP hob zwar die Prognose für das Geschäftsjahr. Investoren haben allerdings mehr erwartet und quittierten die Q2-Zahlen mit einem Kursabschlag.

Aus Europa stehen nächste Woche (finale) Daten von ArcelorMittal, BASF, Carrefour, Danone, Deutsche Bank, Enel, Kering, Hochtief, L'Oreal, LVMH, Michelin, Morphosys, Nestlé, Nokia, Philips, Royal Dutch Shell, Sanofi, Triton, Vantage Towers und Vivendi zur Veröffentlichung an. In den USA geben unter anderem Alphabet, AMD, Apple, Boeing, Facebook, Ford, General Electric, Microsoft, Pfizer, UPS und Visa Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsquartal bekannt.

Wichtige Termine

MONTAG, 26. JULI

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Juli

USA - Eigenheimabsatz, Juni

DIENSTAG, 27. JULI

USA - Das Federal Open Market Committee (FOMC) beginnt seine zweitägige Sitzung zum Thema Zinssätze (bis 28.07)

Frankreich - Arbeitsmarkt, Q2

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Juni

USA - Verbrauchervertrauen, Juli

MITTWOCH, 28. JULI

USA - Das Federal Open Market Committee (FOMC) beginnt seine zweitägige Sitzung zum Thema Zinssätze

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für August

Frankreich - Verbrauchervertrauen, Juli

Deutschland - DIW Konjunkturbarometer

DONNERSTAG, 29. JULI

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Juli

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Juli endgültig

Europa - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Juli

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 24. Juli

USA - BIP, Q2, erste Schätzung

FREITAG, 30. JULI

Frankreich - BIP, Q2, erste Schätzung

Deutschland - BIP Q2, vorläufig -

Frankreich - Verbraucherpreise, Juli vorläufig

Frankreich - Konsumausgaben, Juni

Europa - BIP Euro-Zone Q2, vorläufige erste Schätzung

Europa - Arbeitsmarkt, Juni

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli vorläufig

USA - Persönliche Einkommen und Konsum, Juni

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.700/15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.070/15.360/15.500/15.560 Punkte

Mit einem Wochenschlusssprint erreichte der DAX ein Plus gegenüber der Vorwoche. In der kommenden Woche werden die Bullen die Hürde bei 15.700 Punkten einteilen. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.500 und 15.560 Punkten eine Unterstützungszone.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.06.2021- 23.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2014- 23.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TFV 3,49 12.200 16.000 16.09.2021 DAX Index HR7UVT 5,78 14.400 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.07.2021; 17:48 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

