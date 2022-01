Die Credit Suisse (CSGN.CH) verliert nach dem Rücktritt ihres CEO, Antonio Horta-Osorio, heute über 2% an Wert. An seine Stelle tritt der COO der UBS Bank, Axel P. Lehmann. Horta-Osorio war am Sonntag als CEO der Credit Suisse zurückgetreten, nachdem es mehrere Skandale um die Nichteinhaltung der COVID-19-Quarantänevorschriften gegeben hatte. Die ganze Situation ist für die Bank sehr problematisch, da Horta-Osorio verpflichtet war, die aktuelle Corporate Governance zu verbessern, die durch den ...

