Podcast https://boersenradio.at/page/podcast/2596 . Heute reden wir über ein High, Immofinanz / S Immo, S&T, Karl Freidl, Djokovic & RBI, Magnus Eduard Brunner, Zoom, Heimo Scheuch und Thomas Birtel. All-time-High im ATX TR Der ATX TR gewann am Montag 1,68% auf 8193,66 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 4,39% im Plus. Es gab bisher 7 Gewinntage und 4 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0%, vom Low ist man 4,39% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 1,74%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,27%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Montag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 8058,61 Punkte, dann 8106,99 (9 Uhr), 8135,51 (10 Uhr), 8147,36 (11 Uhr), 8165,59 (12 Uhr), 8151,77 (13 Uhr), 8164,96 (14 Uhr), ...

