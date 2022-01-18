BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,70 (5,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERNSTEIN SENKT LUFTHANSA AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - KURSZIEL 7,85 (8,10) EURCITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 19,50 (20,50) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 76 (80) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 171 (174) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 89 (91) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 57 (58) EUR - 'UNDERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 64 (62) EUR - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 54 (53) EUR - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 17,10 (15,25) EUR - 'NEUTRAL'UBS HEBT RTL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 64 (41) EURUBS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 141 (140) EUR - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR WACKER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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