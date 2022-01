Allmählich dürfte jeder die Auswirkungen der Lieferengpässe gespürt haben. Die Nachfrage wird damit allerdings nicht geringer, so dass das verknappte Angebot preistreibend wirkt. Ebenfalls teurer wird auch die Energie, was sich einerseits an der Tankstelle ablesen lässt. Andererseits lässt sich dies auch am Strompreis erkennen. Die Inflation ist daher weiter auf dem Vormarsch und dürfte in den kommenden Monaten weiter hoch bleiben oder sich sogar noch weiter erhöhen! Höchste Inflation seit 40 Jahren! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...