"Everyone in or everyone out": Der Verband der Anlagenbauer Eswet fordert beim Klimaschutz gleiche Rahmenbedingungen für alle in der europäischen Entsorgungswirtschaft. Im Falle einer Ausweitung des europäischen Emissionshandels sollten demnach nicht nur die Müllverbrennungsanlagen in das Handelssystem für Emissionsberechtigungen einbezogen werden, sondern auch die europäischen Deponiebetreiber, heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...