Audio Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2598 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #56 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute reden wir über eine neue Valneva-Präsentation, einen neuen bwin-Namen, einen vergessenen Eduard, KTM in Marokko, Frequentis in Mexiko, Flughafen-Ausblick, belohnte S&T-Kauflaune, VIG-Volumen. ...erwähnt werden: Valneva in der Austrian Visual Worldwide Roadshow: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow Marokko Wirtschaftsdelegierte Eva Frei erwähnt KTM https://open.spotify.com/episode/0u9ifgeTmejw9lnHCdcl6u Mexiko Wirtschaftsdelegierte Nella Hengstler erwähnt Frequentis ...

