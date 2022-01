DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.606,00 -1,0% -3,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.336,00 -1,7% -6,0% Euro-Stoxx-50 4.260,83 -1,0% -0,9% Stoxx-50 3.797,90 -0,9% -0,5% DAX 15.765,18 -1,1% -0,8% FTSE 7.569,23 -0,6% +3,1% CAC 7.127,06 -1,0% -0,4% Nikkei-225 28.257,25 -0,3% -1,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,66 +0,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,89 84,30 +1,3% 1,07 +12,9% Brent/ICE 87,26 86,48 +0,9% 0,78 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,09 1.819,55 -0,4% -6,47 -0,9% Silber (Spot) 22,93 23,23 -1,3% -0,29 -1,6% Platin (Spot) 975,50 976,50 -0,1% -1,00 +0,5% Kupfer-Future 4,40 4,43 -0,4% -0,02 -1,4%

Die Ölpreise steigen auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Händler verweisen vor allem auf die zunehmende weltweite Nachfrage und die nachlassenden Sorgen in Bezug auf negative Konjunkturauswirkungen durch die Omikron-Variante. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem Anstieg der Sorte Brent bis zum dritten Quartal 2022 auf 100 Dollar. Anschließend dürfte es bis zum Auftaktquartal 2023 sogar bis auf 105 Dollar nach oben gehen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit deutlichen Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende in die Sitzung starten. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Vor allem der deutliche Anstieg der Renditen drückt auf das Sentiment. Darunter dürften vor allem Technologie-Werte leiden. Sie gelten als besonders empfindlich gegenüber steigenden Zinsen. Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation einen noch aggressiveren Kurs einschlagen könnte. Mittlerweile gelten vier Zinserhöhungen in diesem Jahr als ausgemacht. Eine weitere Verschärfung des geldpolitischen Kurses scheint zudem vorstellbar. In den Blick rückt damit auch die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Im Zuge der Berichtssaison stehen vor allem die Ergebnisse von Goldman Sachs im Fokus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 25,5 zuvor: 31,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte verzeichnen am Dienstagmittag deutliche Abgaben. Belastend wirkt vor allem der globale Renditeanstieg. Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung einen noch aggressiveren Kurs einschlägt: Vier Zinserhöhungen in diesem Jahr gelten nun als ausgemacht. Vereinzelt wird nicht ausgeschlossen, dass es bei der ersten Zinsanhebung gleich um 50 Basispunkte nach oben gehen könnte, die große Mehrheit geht dagegen von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Auch für die Renditen der Bundesanleihen geht es nach oben. So halten es die Strategen der Commerzbank für möglich, dass die Marktzinsen für die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren erstmals seit April 2019 die Null-Prozent-Marke überspringen und wieder in positives Rendite-Territorium zurückkehren. Aktuell rentieren diese bei minus 0,032 Prozent. Bei den Einzelaktien hat Rio Tinto etwas schwächere Produktionszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktien geben 0,4 Prozent ab. Hugo Boss hat erste Eckdaten bekannt gegeben. Dabei hat der Mode-Hersteller die Erwartungen leicht überboten. Für die Aktie geht es um 0,2 Prozent nach unten, nachdem sie sich auf Jahressicht verdoppelt hatte. Bei Siemens spielt der Verkauf der Straßenverkehrstechnik-Tochter Yunex keine Rolle, die Aktien fallen als DAX-Schwergewicht um 1,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1386 -0,2% 1,1400 1,1406 +0,1% EUR/JPY 130,57 -0,1% 130,88 130,69 -0,2% EUR/CHF 1,0419 -0,1% 1,0433 1,0425 +0,4% EUR/GBP 0,8370 +0,1% 0,8358 0,8355 -0,4% USD/JPY 114,68 +0,1% 114,82 114,57 -0,4% GBP/USD 1,3601 -0,3% 1,3639 1,3653 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,3558 +0,1% 6,3465 6,3521 +0,0% Bitcoin BTC/USD 41.768,40 -0,8% 42.273,28 42.348,31 -9,7%

Mit leichten Gewinnen zeigt sich der Dollar. Für den Dollar-Index geht es um x,x Prozent nach oben. Der Greenback dürfte durch die Erwartung baldiger US-Zinserhöhungen im Vorfeld der nächsten Sitzung der Fed-Sitzung in der kommenden Woche unterstützt bleiben, erwartet die ING. Zudem könnte der Dollar vor dem Hintergruind weiterer deutlicher Abgaben an den Aktienmärkten von seinem Status als sicherer Hafen profitieren, so die Devisen-Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag mehrheitlich leichte Abschläge verbucht. Die Börse in Shanghai schloss gegen die regionale Tendenz im Plus. In Tokio gab der Nikkei-Index anfängliche leichte Aufschläge ab und büßte 0,3 Prozent ein. Etwas Unterstützung erhielt der Index vom schwächeren Yen. Die Bank of Japan hat ihre Inflationserwartungen angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. In ihrem vierteljährlichen Ausblick erwartet sie einen Anstieg der Inflation um 1,1 Prozent in dem ab April bis März 2023 laufenden neuen Fiskaljahr und um ebenfalls 1,1 Prozent im darauffolgenden Jahr, während zuvor 0,9 bzw. 1,0 Prozent erwartet worden waren. Für das laufende Fiskaljahr, das im März endet, rechnet sie mit einer Stagnation der Preise. Im chinesischen Kernland legte der Schanghai-Composite indessen 0,8 Prozent zu. Energiewerte profitierten von gestiegenen Kohlepreisen, so Daiwa Capital Markets. In Südkorea verlor der Kospi 0,9 Prozent. Einige Anleger verkauften Aktien, um Mittel für den anstehenden Mega-Börsengang des Batteriezellenhersteller LG Energy Solution zu haben, hieß es.

CREDIT

Weiter auf leichtem Ausweitungskurs zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Dies könnte sich fortsetzen, denn die US-Marktteilnehmer kämen erst jetzt aus dem langen Wochenende zurück, heißt es. Der globale Anstieg der Renditen spiegele sich auch am Kreditmarkt als Ausweitung der Risikoprämien. Mit dem Beginn der Berichtssaison in den USA und zahlreichen Eckdaten bereits von europäischen Unternehmen dürften die Märkte aber differenziert vorgehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

COVESTRO

Japan Fine Coatings (JFC), ein Hersteller von UV-härtenden Beschichtungen für Glasfasermaterialien, gehört jetzt vollständig zu Covestro. Der Werkstoffhersteller erwarb die restlichen 30 Prozent an dem Unternehmen für einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag vom bisherigen Joint-Venture-Partner JSR, wie er mitteilte.

HUGO BOSS

Der Modekonzern hat im vierten Quartal von der guten Verbraucherstimmung profitiert. Das Unternehmen beschleunigte im Schlussquartal sein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und übertraf auch das Vorkrisenniveau. Auch das operative Ergebnis legte deutlich zu. Im Gesamtjahr kehrte die Hugo Boss AG in die Gewinnzone zurück.

DAIMLER TRUCK

hat im vergangenen Jahr von der Erholung seiner wichtigsten Märkte speziell in der ersten Jahreshälfte profitiert. Wie das Unternehmen mitteilte, steigerte es seinen Absatz 2021 um rund ein Fünftel auf 455.000 Einheiten. Im zweiten Halbjahr wurde das Wachstum jedoch vor allem bei schweren Nutzfahrzeugen in den USA und Europa von Versorgungsengpässen begrenzt.

KNORR-BREMSE

hat erstmals einen Konsortialkredit abgeschlossen. Das Volumen der syndizierten Kreditlinie liegt bei 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kredit mit einer Nachhaltigkeitskomponente könne zweimal um je ein Jahr verlängert werden. Die Finanzierung sei an ein ESG-Rating von ISS Corporate Solutions gekoppelt. Veränderungen im Rating haben im Rahmen einer Bonus-Malus-Regelung Einfluss auf die Kreditmarge.

NORDEX

Der Windanlagenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.636 neue Windenergieanlagen verkauft, knapp ein Viertel mehr als 2020. Die Gesamtleistung des georderten Neugeschäfts belief sich auf 7,95 Gigawatt, das ist eine Steigerung im Jahresvergleich um knapp ein Drittel. Mit 678 Anlagen und einer Gesamtleistung von 3,3 Gigawatt war das Unternehmen im Schlussquartal besonders erfolgreich.

COMPUGROUP

