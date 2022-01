Die Aktien von Activision Blizzard (ATVI.US) stiegen vor der Eröffnungsglocke um 37%, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass Microsoft den Videospielgiganten für 68,7 Milliarden Dollar kaufen würde. Activision ist Schöpfer zahlreicher kultiger Titel, darunter Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft und Diablo, der in letzter Zeit sehr umstritten war, nachdem Berichte über sexuelles Fehlverhalten und Belästigung in der Führungsetage des Unternehmens aufgetaucht waren. Im Falle von ...

