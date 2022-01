Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2598 Heute reden wir über eine neue Valneva-Präsentation, einen neuen bwin-Namen, einen vergessenen Eduard, KTM in Marokko, Frequentis in Mexiko, Flughafen-Ausblick, belohnte S&T-Kauflaune, VIG-Volumen. NEBENWERTE Tagesgewinner war am Dienstag startup300 mit 6,25% auf 1,70 (8% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,94% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 2 im Österreich) vor Marinomed Biotech mit 2,06% auf 99,00 (93% Vol.; 1W 10,00%) und UBM mit 1,91% auf 42,70 (525% Vol.; 1W -1,84%). Die Tagesverlierer: UIAG mit -4,17% auf 23,00 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,17%), AMS mit -2,64% auf 15,33 (53% Vol.; 1W -1,10%), Agrana mit -1,47% auf 17,42 (151% Vol.; 1W -2,13%) Siehe ...

