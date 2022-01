Andritz erhielt von Holmen Iggesund Paperboard den Auftrag zur Lieferung einer Aufbereitungslinie für Abwässer und Schlamm für die Anlage in Workington, UK. Die Inbetriebnahme ist laut Andritz für das 1. Quartal 2023 geplant. Im Werk wird die komplette bestehende Abwasseraufbereitungsanlage ersetzt, teilt Andritz mit. Das Unternehmen liefert eine Lösung samt Feinsiebe, Klärbecken automatischer Dosierung von Flockungsmitteln sowie die Schlammentwässerung. Die gesamte Ausrüstung wird mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung zum Schutz vor den rauen Umweltbedingungen in Küstennähe am Standort Workington versehen. Der Lieferumfang umfasst auch die Feldinstrumentierung, Tanks, Rührwerke und Prozesspumpen sowie die Montage und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...