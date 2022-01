Der DAX verlor am Dienstag -1,01% auf 15772,56 Punkte. Year-to-date liegt der DAX nun 0,71% im Minus. Es gab bisher 7 Gewinntage und 5 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 3,07%, vom Low ist man 0,03% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Mittwoch mit 0,58%, der schwächste ist der Freitag mit -0,79%. Die aktuell längste Serie: Fresenius Medical Care mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.30%) - die längste Serie dieses Jahr: Allianz 9 Tage (Performance: 9.51%). Das ist der 3. schlechteste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Tagesgewinner war am Dienstag Fresenius Medical Care mit 0,63% auf 61,04 (108% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,61% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 7 im DAX) vor adidas mit 0,61% auf 254,20 (117% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...