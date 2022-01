Die US-Indizes setzen am Mittwoch vorbörslich ihre Talfahrt fort. Am Dienstag wurde eine neue Verkaufswelle ausgelöst, da die US-Anleiherenditen weiter anzogen. Die allgemeine Marktstimmung verschlechterte sich zusätzlich durch die enttäuschenden Quartalszahlen von Goldman Sachs. Die im Nasdaq 100 enthaltenen wachstumsstarken Aktien hatten am meisten zu kämpfen, während der Dow Jones seinen stärksten Tagesverlust seit November verbuchte. Der Tech-Index erreichte heute Nacht ein neues Jahrestief ...

