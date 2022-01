Podcast: Heute geht es um einen Erfolg für AT&S, Valneva-Kursverluste, weiters Zertifikate-Lieblinge der RCB, die Hashtags StopInvestingBashing und fuckcancer, UBM-Signale, Andritz und warum dra nicht unter cd schreibt.Audio Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2602 Der ATX TR verlor am Mittwoch -0,42% auf 8090,46 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 3,08% im Plus. Es gab bisher 7 Gewinntage und 6 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 1,26%, vom Low ist man 3,08% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 0,88%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,27%. Die aktuell längste Serie: SBO mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 11.54%) - die längste Serie dieses Jahr: VIG 5 Tage (Performance: 6.02%). Die ...

