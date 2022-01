DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der vor einer möglichen Zulassung stehende Corona-Totimpfstoff des Biotechnikunternehmens Valneva wirkt angeblich auch gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Die Ergebnisse einer ersten Laborstudie zeigen nach Angaben des französischen Unternehmens, dass drei Dosen die Omikron-Variante neutralisieren. Am Mittwoch hatten die Valneva-Aktie noch starke Kursverluste erlebt, weil die Gesundheitsbehörde EMA noch auf zusätzliche Daten wartet, bevor sie eine Zulassung erteilen will. Valneva kündigte nun an, die fehlenden Informationen in den kommenden Wochen zur Verfügung zu stellen, und rechnet weiterhin mit einer Zulassung seines Vakzins im ersten Quartal. Erste Auslieferungen könnten dann voraussichtlich im April beginnen.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den zweiten Monat in Folge gesenkt. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) sinkt um 10 Basispunkte auf 3,70 Prozent. Der fünfjährige LPR wurde um 5 Basispunkte auf 4,60 Prozent reduziert. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze. Es war das erste Mal seit 21 Monaten, dass China beide LPR-Zinssätze im selben Monat gesenkt hat. Die Reduzierung der Loan Prime Rate war erwartet worden, nachdem die PBoC am Montag den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) um 10 Basispunkte auf 2,85 Prozent zurückgenommen hat.

SUSE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen US-Dollar, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 ACV 123 +26% 5 98 Umsatz bereinigt 146 +9,7% 4 133 EBITDA bereinigt 35,7 -0,3% 5 35,8 Cash EBITDA bereinigt 47 +62% 5 29

Weitere Termine:

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Zwischenbericht 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q

- DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis

- DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis

- DE 08:00 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+18,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+19,2% gg Vj - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 111 zuvor: 111 - EU 11:00 Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj - US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: 18,5 zuvor: 15,4 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 230.000 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.814,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.542,25 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 15.112,00 +0,5% Nikkei-225 27.772,93 +1,1% Schanghai-Composite 3.558,69 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 169,32 -1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.809,72 +0,2% DAX-Future 15.764,00 +0,1% XDAX 15.774,19 +0,1% MDAX 34.134,39 -0,1% TecDAX 3.527,93 +0,8% EuroStoxx50 4.268,28 +0,2% Stoxx50 3.814,32 +0,3% Dow-Jones 35.028,65 -1,0% S&P-500-Index 4.532,76 -1,0% Nasdaq-Comp. 14.340,26 -1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,33 unv.

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Märkten rechnen Händler am Donnerstag. "Vier Zinsschritte in den USA sind nun an den Märkten vollständig eingepreist", sagt ein Marktteilnehmer. Damit dürften sich nun auch die US-Aktien erholen. "Daneben zeigt sich in der Pandemie Licht am Ende des Tunnels", sagt er. "Überall bietet sich das gleiche Bild: Eine extrem starke und schnelle Welle und danach ein starker Abfall der Zahlen". Damit wachse die Chance, dass die Pandemie endemisch werde. Gestützt wird die Stimmung auch von starken Vorlagen aus Asien, dort profitieren die Kurse unter anderem von einer Zinssenkung in China und starken japanischen Außenhandelsdaten. Impulse werden von der Berichtssaison erwartet, und am Nachmittag steht dann unter anderem der Philly-Fed-Index im Blick des Markts.

Rückblick: Etwas fester - Steigende Renditen hatten die Stimmung anfangs noch belastet, ehe sich die Stimmung aufhellte. Am deutschen Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite erstmals seit April 2019 zwischenzeitlich wieder in den positiven Bereich. Vor allem gute Geschäftszahlen stützten die Kurse. Mit den erneut steigenden Ölpreisen gewann der Subindex der Ölaktien 0,2 Prozent. Der Rohstoffsektor legte um 2,7 Prozent zu. Von sehr starken Zahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf Richemont (+5,1%). Auch Zahlen von Burberry kamen gut an (+6,3%). Im Sog kletterten LVMH und Kering um bis zu 3,7 Prozent. Pearson (+4,4%) gab einen Zwischenbericht, der laut Händlern auf einen unerwartet starken Gewinn- und Umsatzanstieg im abgelaufenen Jahr hindeutet.

Etwas fester - Nach guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick gewannen Aurubis 7,8 Prozent. Dagegen brachen Leoni um 10,6 Prozent ein. Hier belastete, dass das Bundeskartellamt gegen Kabelhersteller Ermittlungen aufgenommen hat. Qiagen stiegen um 2 Prozent - hier stützten wieder aufkommende vage Übernahmespekulationen, wobei der Name Biomerieux als möglicher Bieter genannt wurde. Als gut wurden die Geschäftszahlen für 2021 von Hypoport (+0,8%) im Handel bezeichnet. K+S (-6,7%) standen stark unter Druck. Ein Marktteilnehmer sprach von Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs in diesem Jahr schon gut 20 Prozent gewonnen habe.

Bei deutschen Aktien gab es keine Auffälligkeiten. Valneva wurden nach 15-prozentigen Verlusten zuvor bei Lang & Schwarz aber rund 50 Prozent höher gestellt. Der Corona-Impfstoffkandidat von Valneva soll nach Unternehmensangaben die Omikron-Variante neutralisieren.

Schwach - Die Indizes pendelten im Verlauf zwischen Auf- und Abschlägen, rutschten dann aber ab und schlossen auf den Tagestiefs. Die Ängste vorsteigenden Zinsen seien allgegenwärtig, hieß es. Daran änderten auch am Mittwoch leicht gesunkene Marktzinsen nichts. Befeuert wurden die ohnehin schon hohen Inflationssorgen von der anhaltenden Ölpreisrally. Positive Geschäftsausweise sorgten bei Einzelwerten für Kursbewegungen. Die Quartalsergebnisse von Bank of America und Morgan Stanley übertrafen die Markterwartungen. Die Aktienkurse stiegen um 0,4 und 1,8 Prozent. U.S. Bancorp (-7,8%) gaben dagegen nach. Im Handel wurden sinkende Einnahmen und höhere Kosten moniert. Procter & Gamble (P&G) hatte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben. Die Aktie zog um 3,4 Prozent an. Unitedhealth (+0,3%) schnitt besser ab als gedacht. SoFi Technologies schossen um 13,7 Prozent empor. Der Anbieter von Finanztechnologie hat eine Banklizenzerhalten.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,04 -0,4 1,04 30,9 5 Jahre 1,63 -2,7 1,65 36,8 7 Jahre 1,80 -3,5 1,83 35,6 10 Jahre 1,84 -3,2 1,87 33,2 30 Jahre 2,16 -3,3 2,19 25,8

Zwar fielen die Renditen etwas, verharrten aber insgesamt auf hohen Niveaus. Inflation und Zinserwartungen dürften den Rentenmarkt weiter belasten, hieß es.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1352 +0,1% 1,1342 1,1348 -0,2% EUR/JPY 129,96 +0,2% 129,71 129,76 -0,7% EUR/CHF 1,0392 +0,0% 1,0918 1,0397 +0,2% EUR/GBP 0,8330 -0,0% 0,8333 0,8326 -0,9% USD/JPY 114,48 +0,1% 114,36 114,31 -0,6% GBP/USD 1,3628 +0,1% 1,3612 1,3630 +0,7% USD/CNH 6,3482 -0,1% 6,3525 6,3494 -0,1% Bitcoin BTC/USD 42.015,43 +0,0% 42.003,15 41.994,58 -9,1%

Der Dollar gab mit sinkenden Marktzinsen einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,2 Prozent. Die Analysten von ING sprachen lediglich von einer Verschnaufpause und setzen auf steigende Dollarkurse.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,27 86,96 +0,4% 0,31 +16,0% Brent/ICE 88,30 88,44 -0,2% -0,14 +13,3%

