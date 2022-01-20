BARCLAYS 'Q1 BEST IDEAS' U.A. HELLOFRESH, MUNICHRE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 145,70 (146) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (109) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET EVOTEC MIT 'BUY' - ZIEL 51 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 86 (90) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 126 (125) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 84 (93) EUR - 'OUTPERFORM'EXANE BNP HEBT COMMERZBANK AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL)GOLDMAN NIMMT AUTO1 MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 27 EURGOLDMAN NIMMT PROSIEBENSAT.1 MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 18,10 EURGOLDMAN NIMMT RTL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 62,80 EURGOLDMAN NIMMT SCOUT24 MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 66,70 EURGOLDMAN NIMMT STRÖER MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 76,80 EURJEFFERIES ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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