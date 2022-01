Datagroup veröffentlicht Jahresabschluss und startet schwungvoll in das neue Geschäftsjahr KPS veröffentlicht Geschäftszahlen 2020/2021 und gibt positiven Ausblick für 2021/2022 Auch Lufthansa streicht Flüge nach Warnungen der US-Flugsicherheitsbehörde wegen möglicher Störung der Bordelektronik in bestimmten Jet-Typen nach der Einführung des 5G-Standards (Welt) SUSE S.A.: Starkes Geschäftsjahr 2021 mit einem die Erwartungen übertreffenden vierten Quartal Chiphesteller ASML baut Stanort Berlin aus (FAZ)Easyjet rechnet mit einer Rückkehr des Geschäfts auf das Niveau vor Corona noch in diesem Sommer (HB)Unilever will Gebot für GlaxoSmithKline-Konsumgütersparte nicht erhöhenValneva Covid-Impfstoff neutralisiert Omicron in frühen LaborstudienZur Rose Group mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...