Diese Nachricht dürfte den Impfstoffmarkt massiv durcheinander wirbeln. Denn wie die neueste Studie hoffen lässt, schützt der vom österreichisch-französischen Impfspezialisten Valneva entwickelte Impfstoff nicht nur vor der Delta-Variante, sondern auch vor der mittlerweile dominierenden Omikron-Variante!

So vermeldete das Unternehmen soeben die neuesten Studienergebnisse. Demnach wiesen von 30 Proben alle 30 neutralisierende Antikörper gegen die Delta-Variante auf, nachdem drei Dosen des Covid-19-Impfstoffs VLA2001 verabreicht wurden. Die rechnerische Wirksamkeit liegt damit bei 100%! In 26 Proben fanden sich zudem neutralisierende Antikörper gegen Omikron, was einer Wirksamkeit von 87% entspricht!

Der Aktienkurs explodiert seit dieser Meldung regelrecht. Lag die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...