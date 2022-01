Europäische Indizes dürften leicht höher eröffnen Zinsentscheidungen von CBRT und Norges Bank, EZB-Protokoll Netflix-Ergebnisse nach der Sitzung an der Wall Street Die europäischen Index-Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hin. Die Stimmung verbesserte sich während der asiatischen Sitzung nach einer Zinssenkung der People's Bank of China. Die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...