Inflationssorgen und die Ausschau nach sicheren Anlagen machen dem Goldpreis alle Ehren. Mit einem dynamischen Impulsschub klettert das Edelmetall allein am gestrigen Mittwoch um etwa 1,5 % empor. Zuvor kam der Goldpreis nicht wesentlich in Fahrt, da die US-Notenbank die Geldpolitik viel schneller strafft als zuvor angenommen. Charttechnisch bleibt Gold weiterhin LONG. Das von uns anvisierte Kursziel von 1.834 wurde bereits überschritten. Der Weg ist nun frei bis an das Begrenzungsniveau bei 1.848 ...

