Die Analysten von Raiffeisen Resarch haben vor kurzem die "Kauf" Empfehlung mit Kursziel 26,25 Euro für Immofinanz bestätigt. Die Immofinanz sieht sich bekanntlich mit einem Pflichtangebot der CPI Property Group und einem Teilübernahmeangebot der S Immo konfrontiert. "Die entscheidende Frage ist nun, ob CPI nicht in Kauf nehmen will, den Einfluss auf die Immofinanz mit der S Immo möglicherweise zu teilen und bereit sein wird ein erhöhtes Angebot abzugeben um das zu verhindern oder ob man sich mit der bereits gesicherten Beteiligung zufriedengibt", stellen die Analysten in den Raum. Sollten sich die Angebote nicht ändern, könnte es zu einer vorübergehenden Kurskorrektur kommen, "jedoch sehen wir auch abseits der Übernahmemeldungen ...

