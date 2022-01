Audio Link zu dieser Folge https://boersenradio.at/page/podcast/2604 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #58 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um dra's grössen Daytrade-Erfolg in 9 Jahren wikifolio, Erste-Talks mt Raiffeisen, den besten UBM-Tag, SBO-Nachfrage, ein Bonuszertifikat auf Lenzing, Christoph Rainer, Erich Pitak, Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz sowie einen reduzierten Horizont. Erwähnt werden:"Alles auf Aktien"-Macher Nando Sommerfeldt und Holger Zschäpitz erwähnen die Kimmich-Aktie Valneva: https://boersenradio.at/page/playlist/940 Link zum Lenzing-Bonus der RCB_ ...

