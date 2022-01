Nachlese Podcast gestern (Audio Link zur Folge:https://boersenradio.at/page/podcast/2602 ):- in einem Artikel des Stern weist die RBI darauf hin, dass man die Djokovic-Entscheidung freilich vor den aktuellen Ereignissen getroffen und aktuell nicht kommentieren wolle, woanders habe ich gehört, dass man die Einstellung des Djoker kritisch sieht. Nun, ich finde, die Bank macht das nicht unklug, indem sie weitgehend stillhält. Denn in den Märkten, für die man Djokovic als Markenbotschafter geholt hat, wäre eine Beendigung des Vertrags wohl Negativ-Werbung. In Serbien würde das wohl nicht so gut ankommen, denke ich. Freilich ist das Wording ein bissl ein Problem, denn zwischen Werbe-Testimonial und Markenbotschafter ist nochmal ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...