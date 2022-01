FACC-Partner EHang, Hersteller von autonome Luftfahrzeugen, hat eine Vorbestellung über 50 Stück EH216 von der japanischen Fluggesellschaft AirX erhalten. Die Vorbestellung der EH216 AAVs soll verschiedene Urban Air Mobility-Projekte in Japan erleichtern und möglicherweise "Lufttaxi"-Dienste für die Weltausstellung 2025 in Osaka, Kansai, Japan, bereitstellen, wie EHang, die eng mit dem heimischen Aerospace-Zulieferer FACC zusammenarbeitet, mitteilt. Als Anbieter von Helikopter-Serviceplattformen in Japan hat AirX Reservierungsplattformen für mehr als 100 Helikopter-Sightseeing-Routen und private Helikopter-Charter entwickelt und betrieben. Jährlich kann die AirX-Plattform über 2.000 Helikopter-Rundflüge in ganz Japan und über 200 ...

