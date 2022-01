Mayr-Melnhof hat am 18. Jänner ein Syndikats-Meeting mit Mitgliedern des MM Kernfamiliensyndikats, welches rund 57 Prozent der Anteile an Mayr-Melnhof hält, abgehalten und dabei nochmals wesentliche laufende strategische Schritte zusammengefasst. Laut den Präsentationsunterlagen sind die strategischen Weichen für 2030 erfolgreich gestellt, eine starke Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist eingeleitet, vor allem durch die Akquisitionen der langfristig wettbewerbsfähigen Karton- und Papierfabriken Kotkamills (FIN) und Kwidzyn (PL) in 2021 "zu einer vernünftigen Bewertung", wie es in den Unterlagen heißt. Des weiteren werden die Exits der drei kleinen Kartonfabriken Hirschwang (Schließung), Eerbeek (Verkauf), Baiersbronn (Verkauf) als Weichenstellung ...

