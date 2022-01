Standard Lithium-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund fünf Prozent vorzeigen. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieses wichtige Tief wurde bei 5,74 USD markiert. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Demnach befindet sich Standard Lithium in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 6,64 USD verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt. ...

