Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2604 Heute geht es um dra's grössen Daytrade-Erfolg in 9 Jahren wikifolio, Erste-Talks mt Raiffeisen, den besten UBM-Tag, SBO-Nachfrage, ein Bonuszertifikat auf Lenzing, Christoph Rainer, Erich Pitak, Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz sowie einen reduzierten Horizont. Der ATX TR verlor am Donnerstag -0,34% auf 8063,01 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 2,73% im Plus. Es gab bisher 7 Gewinntage und 7 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 1,59%, vom Low ist man 2,73% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 0,88%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,29%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Donnerstag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 8090,46 Punkte, dann 8051,44 (9 ...

