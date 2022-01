Alibaba-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich wird die Aktie rund vier Prozent nach vorne katapultiert. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 133,30 USD. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt im Januar ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 138,70 USD ausgebildet. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Wenn es danach geht, verläuft Alibaba nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 179,08 USD befindet. Alibaba liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...