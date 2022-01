Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Dow-Aktionären zu sehen. Schließlich weist die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 58,62 USD. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Dow der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher liegt dieser Bestwert bei 61,15 USD. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 61,23 USD verläuft. Es gelten für Dow demnach langfristige Abwärtstrends. Die Aktie steht derzeit über ihrem 50-Tage-Durchschnitt, sodass sich Anleger mittelfristigen Aufwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...