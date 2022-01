DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das Neukundenwachstum des US-Streaminganbieters Netflix hat im Schlussquartal 2021 auf Jahressicht stagniert. Netflix gewann netto 8,3 Millionen Neukunden hinzu nach 4,4 Millionen im dritten Quartal. Das Unternehmen selbst hatte 8,5 Millionen prognostiziert, der Analystenkonsens lag bei 8,3 Millionen. Der Umsatz stieg im Rahmen der Erwartungen um 16 Prozent auf 7,71 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte auf 1,33 (Vorjahr 1,19) Dollar je Aktie zu. Analysten hatten mit 0,83 Dollar gerechnet. Netflix profitierte dabei von erfolgreichen Filmen wie "Don't look up" und "Red Notice", den bisher meistgesehenen Filmen des Streamingdienstes, sowie dem anhaltenden Interesse an der südkoreanischen Serie "Squid Game". Für das laufende erste Quartal stellt Netflix ein Neukundenwachstum von 2,5 Millionen in Aussicht. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 5,7 Millionen Neukunden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.456,50 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.699,50 -1,0% Nikkei-225 27.522,26 -0,9% Hang-Seng-Index 24.801,94 -0,6% Kospi 2.834,29 -1,0% Shanghai-Composite 3.523,91 -0,9% S&P/ASX 200 7.175,80 -2,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Börsen folgen den erneut sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge abwärts gegangen war. Anhaltende Zinsängste mit Blick auf die US-Notenbank hatten erneut für einen Abverkauf gesorgt. In Tokio kommt auch Gegenwind vom festeren Yen, was für Aktien aus dem Exportsektor ein Wettbewerbsnachteil darstellt. Vor allem Aktien aus dem Auto- und Elektroniksektor geben nach. Toyota Motor fallen um 2,8 Prozent. Denso verlieren 4,4 und Tokyo Electron 6,5 Prozent. Keinen Impuls setzt, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, was minimal unter der Markterwartung liegt. In Hongkong geben Netease 4,2 Prozent ab. Alibaba büßen sogar 5,5 Prozent ein. Im angeschlagenen Immobiliensektor rutschen Country Garden um 5,2 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von Wandelanleihen angekündigt hat, um umgerechnet rund 500 Millionen Dollar einzunehmen. In Schanghai geben Autoaktien nach, weil das chinesische Industrieministerium weiter mit einem knappen Angebot an Halbleitern rechnet. BYD Co fallen um 0,6 Prozent und SAIC Motor um 1,5 Prozent. Die Börse in Sydney, reagierte am stärksten auf die negative US-Vorgabe. Der zuletzt sehr feste Rohstoffsektor war mit einem Minus von 3,5 Prozent der größte Verlierer, während die Energiewerte 3,0 Prozent abgaben. Whitehaven brachen um 6,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, in diesem Geschäftsjahr wahrscheinlich weniger Kohle als erwartet zu fördern. BHP gaben 4,8 Prozent ab. Die Aktionäre haben den Plan zur Beendigung der Zweitnotierung an der Börse in London genehmigt. Rio Tinto büßten 4,1 Prozent ein. Der Rohstoffkonzern hatte mitgeteilt, die Entscheidung der serbischen Regierung, die Lizenzen für ein Lithiumprojekt zu widerrufen, zu prüfen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Streaminganbieters Netflix ist nachbörslich um 20,2 Prozent eingebrochen, belastet vor allem von einer enttäuschenden Prognose für das Neukundenwachstum. Peloton rückten um 9,2 Prozent vor. Der Hersteller von Fitnessgeräten hatte angekündigt, "signifikante Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren." Peloton erzielte nach vorläufigen Zahlen im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 1,14 Milliarden Dollar, was im Rahmen der ausgegebenen Prognose lag. Die Aktie war im regulären Geschäft um rund 24 Prozent eingebrochen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Peloton plane, die Produktion von Fitness-Produkten aufgrund der schwachen Nachfrage vorübergehend einzustellen. CSX gaben um 3,2 Prozent nach, nachdem der Bahnbetreiber Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hatte, die im Rahmen der Markterwartungen lagen. Für PPG Industries ging es um 2,9 Prozent abwärts. Der Hersteller von Farben und Lacke übertraf im Schlussquartal 2021 bei Umsatz und Gewinn zwar die Markterwartungen, jedoch werden die Produktion und der Umsatz weiterhin von pandemiebedingte Störungen beeinträchtigt. PPG will nun aufgrund gestiegener Kosten die Preise erhöhen. Intuitive Surgical büßten 3,3 Prozent ein. Das Medizintechnikunternehmen hatte Viertquartalszahlen leicht über den Markterwartungen vorgelegt. Allerdings werdem wegen der Corona-Pandemie weiterhin weniger chirurgische Eingriffe mit den Robotersystemen des Unternehmens durchgeführt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.715,39 -0,9% -313,26 -4,5% S&P-500 4.482,73 -1,1% -50,03 -6,0% Nasdaq-Comp. 14.154,02 -1,3% -186,24 -9,5% Nasdaq-100 14.846,46 -1,3% -201,39 -9,0% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 940 Mio 942 Mio Gewinner 853 1.063 Verlierer 2.503 2.316 Unverändert 168 143

Leichter - Das Ablaufmuster des Vortags wiederholte sich: Die Kurse gingen im späten Geschäft in die Knie und schlossen praktisch auf Tagestief und machten anfängliche Erholungsansätze zunichte. Wie schon am Vortag stützten vor dem Hintergrund 2022 deutlich steigend erwarteter US-Zinsen auch erneut gesunkene Marktzinsen nicht. Am Mittwoch hatte der technologielastige Nasdaq-Composite in den Korrekturmodus gewechselt. Dass selbst zwischenzeitliche Schnäppchenjäger den Index nicht im Plus halten konnten, werteten Händler als Alarmsignal. Vor dem Zinstreffen der US-Notenbank kommende Woche steige die Nervosität und Anleger reduzierten das Risiko, hieß es. Travelers hatte bereinigt deutlich mehr verdient erwartet. Die Aktie legte um 3,2 Prozent zu. Regions Financial sanken dagegen um 5,2 Prozent, nachdem die Bank sinkende Nettoergebnisse berichtet hatte. American Airlines (-3,2%) grenzte zwar den Verlust weiter ein, das Niveau von vor der Pandemie konnte aber nicht erreicht werden. Ganz ähnlich bei United Airlines (-3,4%): Beim Aluminiumhersteller Alcoa lief es operativ besser als gedacht. Für die Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,04 -1,6 1,05 30,5 5 Jahre 1,60 -5,0 1,65 33,8 7 Jahre 1,76 -6,3 1,82 31,8 10 Jahre 1,81 -5,3 1,87 30,4 30 Jahre 2,13 -5,1 2,18 22,7

Am Rentenmarkt griffen Investoren wieder zu, die Renditen sanken erneut deutlich. Sie seien zu schnell zu hoch geschossen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1327 +0,1% 1,1313 1,1362 -0,4% EUR/JPY 128,97 -0,1% 129,08 130,04 -1,5% EUR/GBP 0,8337 +0,2% 0,8317 0,8335 -0,8% GBP/USD 1,3585 -0,1% 1,3598 1,3630 +0,4% USD/JPY 113,87 -0,2% 114,11 114,45 -1,1% USD/KRW 1.193,37 +0,1% 1.192,51 1.190,15 +0,4% USD/CNY 6,3402 -0,0% 6,3411 6,3417 -0,3% USD/CNH 6,3436 -0,0% 6,3462 6,3449 -0,2% USD/HKD 7,7881 +0,0% 7,7862 7,7894 -0,1% AUD/USD 0,7194 -0,4% 0,7225 0,7238 -0,9% NZD/USD 0,6731 -0,4% 0,6756 0,6771 -1,4% Bitcoin BTC/USD 38.739,17 -5,9% 41.156,23 42.034,07 -16,2%

Der Dollar profitierte von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Hafen angesichts der Tristesse am Aktienmarkt. Der Dollarindex gewann 0,3 Prozent .

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,01 85,55 -1,8% -1,54 +12,2% Brent/ICE 86,95 88,38 -1,6% -1,43 +12,1%

Für die Ölpreise ging es nach dem Erreichen neuer Siebenjahreshochs im Verlauf nach unten um bis zu 1,4 Prozent.Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Zudem belasteten unerwartet gestiegene Rohöllagerbestände in den USA. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,98 1.839,60 +0,0% +0,38 +0,6% Silber (Spot) 24,47 24,51 -0,2% -0,04 +5,0% Platin (Spot) 1.041,16 1.043,28 -0,2% -2,12 +7,3% Kupfer-Future 4,52 4,58 -1,4% -0,07 +1,2%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Kernverbraucherpreise Dez +0,5% (PROG: +0,6%) gg Vj

Verbraucherpreise Dez +0,8% gg Vj

Verbraucherpreise Dez +0,1% gg Vm

KONJUNKTUR MALAYSIA

Verbraucherpreise Dez +3,2% (PROG: +3,1%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Dez +0,4% gg Vormonat

GOOGLE

January 21, 2022 01:42 ET (06:42 GMT)

Der US-Internetkonzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es die 2,4 Milliarden Euro schwere Geldstrafe der EU-Kommission "nach reiflicher Überlegung" nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten will. Demnach gebe es "Bereiche, die einer rechtlichen Klärung bedürfen". Im November hatte das untergeordnete Gericht der Europäischen Union (EuG) die Strafe für Google bestätigt. Die Kommission hatte die Geldbuße gegen den Suchmaschinenbetreiber 2017 nach einer sieben Jahre dauernden Untersuchung und Beschwerden von Preisvergleichsportalen verhängt.

INTEL

Der Halbleiterhersteller will ein neues Chip-Gelände in den USA errichten, um zumindest mittelfristig damit auch Probleme in der Lieferkette zu verringern. Auf einem Gelände in New Albany im US-Bundesstaat Ohio sollen mindestens zwei Werke zur Produktion von Halbleitern entstehen, bestätigte Intel dem US-Magazin Time. Das Investitionsvolumen solle sich auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen. Dem Bericht zufolge sollen mindestens 3.000 Menschen beschäftigt werden.

PELOTON

Der Aktienkurs des Heimtrainerherstellers Peloton ist am Donnerstag um 24 Prozent eingebrochen, nachdem der Fernsehsender CNBC von einem vorübergehenden Produktionsstopp für Pelotons Connected-Fitness-Produkte berichtet hatte. CEO John Foley schrieb daraufhin an die Mitarbeiter, das Unternehmen stelle die Größe seiner Belegschaft auf den Prüfstand und passe seine Produktion an eine saisonalere Nachfrage nach seinen Fitnessgeräten an. Die Informationen, die die Medien erhalten hätten, seien jedoch "unvollständig, aus dem Zusammenhang gerissen und spiegeln nicht die Strategie von Peloton wider". Das Unternehmen habe herausgefunden, wer die Informationen weitergegeben habe, und werde rechtliche Schritte einleiten.

