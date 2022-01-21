BARCLAYS HEBT AUTO1 AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 30 (44) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 110 (113) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 70 (65,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 104 (110) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 269 (254) EUR - 'BUY'EXANE BNP STARTET BECHTLE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 69 EUREXANE BNP STARTET CANCOM MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 69 EURGOLDMAN NIMMT SIEMENS HEALTHINEERS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 76 EURHSBC HEBT BEIERSDORF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (107) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SUSE AUF 36 (37) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 340 (350) EUR - 'NEUTRAL'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 255 (243) EUR - 'BUY'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 175 (168) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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