Die 15900 im DAX wurde in letzter Minute am Donnerstag erreicht, doch der Freitag startet mit hohen Verlusten. Die US-Technologiewerte verunsichern den Markt. vor allem Netflix enttäuschte nachbörslich. Dies wird ein Thema am Morgen am Markt sein. Wie starten wir im DAX heute? Die Vorbörse notiert an den Tiefs der ...

