Der vorbörsliche Dip beim Nasdaq 100 unter das gestrige Tagestief wurde am Freitag gekauft. Am Donnerstag hatte der Tech-Index seine Anfangsgewinne wieder abgegeben und schloss für einen vierten Tag in Folge im Minus. Durch diesen Rückgang wurde nicht nur der tiefste Stand seit dem 13. Oktober 2021 erreicht, sondern auch der Korrekturbereich, da der Kurs ausgehend vom Allzeithoch, das im November erreichte wurde, um mehr als 10% nachgegeben hat. Die Aussichten auf höhere US-Kreditkosten verunsichert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...