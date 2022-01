Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech war vielleicht der größte "Gewinner" der Pandemie. Mit dem gemeinsam mit US-Partner Pfizer entwickelten Impfstoff hat das Unternehmen vermutlich unzähligen Menschen das Leben gerettet. Dementsprechend explosionsartig ging es für die Aktie nach oben. Doch seit Ende November befindet sich Kurs im freien Fall…

Ausgerechnet in Zeiten explodierender Inzidenzen kommt die BioNTech-Aktie massiv unter die Räder. Noch am 29. November notierte der Kurs im Hoch bei 374,58 US-Dollar. Heute, rund acht Wochen später, müssen für einen Anteilsschein nur noch 155 US-Dollar hingelegt werden. Ein Minus von 58 Prozent in nicht einmal zwei Monaten. Die erfolgsverwöhnten Aktionäre haben nur noch Fragezeichen im Gesicht.

Doch gerade das Aufkommen der Omikron-Variante könnte das Geschäftsmodell von BioNTech obsolet machen. Denn der deutlich mildere Verlauf dieser Variante ...

