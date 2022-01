Seit rund zwei Jahren ist der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech quasi in aller Munde. Der Marktanteil des BioNTech-Impfstoffs in der hiesigen Hemisphäre ist gigantisch. In den USA liegt dieser bei 74 Prozent. Innerhalb der EU kommt BioNTech sogar auf einen Marktanteil von sagenhaften 80 Prozent! Doch trotz explodierender Fallzahlen befindet sich die Aktie seit rund acht Wochen im Sturzflug.

Noch am 29. November notierte der Kurs im Hoch bei 374,58 US-Dollar. Heute, rund acht Wochen später, müssen für einen Anteilsschein nur noch 155 US-Dollar hingelegt werden. Ein Minus von 58 Prozent in nicht einmal zwei Monaten.

Grund dafür dürften die deutlich milderen Verläufe der Omikron-Variante sein. Denn dadurch sinkt der Impfdruck und damit auch die Absatzmöglichkeiten für BioNTech spürbar. Die Umsätze für 2022 und ...

