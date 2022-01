DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.457,25 -0,4% -6,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.727,50 -0,8% -9,8% Euro-Stoxx-50 4.233,20 -1,5% -1,5% Stoxx-50 3.787,91 -1,3% -0,8% DAX 15.639,67 -1,7% -1,5% FTSE 7.516,35 -0,9% +2,7% CAC 7.084,11 -1,5% -1,0% Nikkei-225 27.522,26 -0,9% -4,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,17 +0,43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,04 85,55 -1,8% -1,51 +12,2% Brent/ICE 86,91 88,38 -1,7% -1,47 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.833,24 1.839,60 -0,3% -6,36 +0,2% Silber (Spot) 24,36 24,51 -0,6% -0,15 +4,5% Platin (Spot) 1.038,00 1.043,28 -0,5% -5,28 +7,0% Kupfer-Future 4,51 4,58 -1,7% -0,08 +0,9%

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz vom Vortag fort. Die Erholung des Ölpreises dürfte sich allerdings fortsetzen, da die Opec darum kämpft, ihre Produktionsziele zu erreichen und das Winterwetter die Nachfrage aufrecht erhält, heißt es von TD Securities.

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Für etwas Unterstützung sorgt der erneute Rückgang der Renditen. Nach dem kräftigen Minus am Donnerstag gibt die zehnjährige Rendite weiter nach auf 1,79 Prozent. Dennoch bleiben die Sorgen, die US-Notenbank könnte die geldpolitischen Zügel noch stärker anziehen als bislang erwartet. Hinweise über das Tempo der Fed erhoffen sich die Investoren von der Notenbanksitzung in der kommenden Woche. Mehr Bewegung gibt es bei Einzelwerten. So knickt die Netflix-Aktie vor der Startglocke um 20 Prozent ein, nach einer enttäuschenden Prognose für das Neukundenwachstum. Für das laufende erste Quartal stellt der Streaminganbieter nur 2,5 Millionen Neukunden in Aussicht, der Analystenkonsens liegt dagegen bei 5,7 Millionen Neukunden. Der Umsatz im vierten Quartal lag im Rahmen der Erwartungen, der Gewinn je Aktie über der Prognose. Die Peloton-Aktie erholt sich vom Kurseinbruch am Vortag. Die Aktie war im regulären Geschäft um rund 24 Prozent eingebrochen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Peloton plane, die Produktion von Fitness-Produkten aufgrund der schwachen Nachfrage vorübergehend einzustellen. Vorbörslich geht es um 7,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat angekündigt, "signifikante Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren."

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -9,0 zuvor: -8,3 - US 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Aktienmärkte zeigen sich auch am Freitagmittag sehr schwach. Die Hauptthemen bleiben die grassierende Inflation und daraus resultierende geldpolitische Konsequenzen. In den USA werden bereits vier Zinserhöhungen 2022 eingepreist. Beobachter schließen aber nicht aus, dass es auch mehr werden könnten. Vor allem zinssensible Techwerte (-2,4%) stellt dies vor Herausforderungen. Der kleine Verfalltag spielt nur eine untergeordnete Rolle. Schlechte Nachrichten kommen aus dem Sektor Erneuerbare Energien. Siemens Gamesa (-9,4%) hat erneut eine Gewinnwarnung ausgegeben, wobei die Probleme die gleichen sind wie bereits bei der vorangegangenen, nämlich vor allem Kosten- und Lieferkettenprobleme. Die Mutter Siemens Energy (-12,8%) habe diese wohl unterschätzt, kommentieren die Analysten von Berenberg. Siemens Energy hat seine Prognosen ebenfalls gesenkt, wenn auch nur leicht. Im Gefolge fallen Nordex 7,1 Prozent und Vestas 6,5 Prozent. Airbus geben 1,7 Prozent ab. Der Flugzeugbauer hat von sich aus einen Vertrag mit dem Kunden Qatar Airways storniert. Zwischen den beiden tobt ein Rechtsstreit über angebliche Lackschäden und Folgen für die Flugsicherheit. Ein Marktteilnehmer meint dazu, dass die Stornierung eine extreme Marktmacht von Airbus aufzeige, was ein Novum sei. Für die Palfinger-Aktie geht es 6,2 Prozent nach unten. Aufgrund "massiver Kostensteigerungen und instabiler Lieferketten könne die Prognose für das erste Quartal und das erste Halbjahr 2022 nicht gehalten werden, hieß es am Vorabend vom Unternehmen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:35 Do, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1326 +0,1% 1,1339 1,1348 -0,4% EUR/JPY 128,94 -0,1% 129,24 129,41 -1,5% EUR/CHF 1,0342 -0,3% 1,0366 1,0381 -0,3% EUR/GBP 0,8354 +0,4% 0,8355 0,8310 -0,6% USD/JPY 113,84 -0,2% 113,97 114,04 -1,1% GBP/USD 1,3559 -0,3% 1,3569 1,3657 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,3458 -0,0% 6,3453 6,3430 -0,1% Bitcoin BTC/USD 38.854,43 -5,6% 39.183,39 43.454,78 -16,0%

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wiede ab. Der Dollar-Index büßt x,x Prozent ein. Der Greenback hat laut RBC Capital Markets im Januar überwiegend trotz eigentlich günstiger Renditeunterschiede unter Druck gestanden. Die Rally bei den Rohstoffpreisen und die Schwäche der US-Aktien seien zuletzt ein stärkerer Faktor als die Marktzinsen gewesen, so RBC-Experte George Davis. Nachdem die US-Aktien jüngst eine Serie längerfristig negativer Signale gegeben hätten, könnten weitere Kursverluste den Dollar über Anlageumschichtungen unterminieren, die Schwäche der US-Aktien also zu Abflüssen aus dem Dollarraum führen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zum Ende der Handelswoche zum Teil deutliche Abschläge hinnehmen müssen. Die Börsen folgten damit den erneut sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge abwärts gegangen war. Andauernde Zinsängste mit Blick auf die US-Notenbank hatten erneut für einen Abverkauf gesorgt. In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,9 Prozent ein. Gegenwind kam auch vom festeren Yen, was für Aktien aus dem Exportsektor ein Wettbewerbsnachteil darstellt. Vor allem Aktien aus dem Auto- und Elektroniksektor gaben nach. Auf dem chinesischen Festland ging es in Schanghai um 0,9 Prozent nach unten. Autoaktien gaben hier nach, weil das chinesische Industrieministerium weiter mit einem knappen Angebot an Halbleitern rechnet. Im angeschlagenen Immobiliensektor in Hongkong rutschten Country Garden um 3,6 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von Wandelanleihen angekündigt hatte, um umgerechnet rund 500 Millionen Dollar einzunehmen. Die Börse in Sydney reagierte am stärksten auf die US-Vorgaben. Der S&P/ASX-200 rutschte 2,3 Prozent ab. Der zuletzt sehr feste Rohstoffsektor war mit einem Minus von 3,5 Prozent der größte Verlierer, während die Energiewerte 3,0 Prozent abgaben.

CREDIT

Klar auf Ausweitungskurs gehen am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Mit Beginn der Berichtssaison werde der Markt zwar mehr auf Einzelunternehmen achten, vor den Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank kommende Woche gehe man jedoch zunächst in Deckung angesichts der kursierenden Zinserhöhungsspekulationen. Die aktuelle allgemeine Risikoscheu spiegelt sich somit in steigenden Spreads wider.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAKENVERBAND

Nach elfjähriger Tätigkeit in der Führung des Bundesverbandes deutscher Banken verlässt Andreas Krautscheid im Rahmen einer Neuaufstellung den Verband im Februar 2022. Das gab der Bankenverband in einer Mitteilung bekannt. Mit dem Ausscheiden von Krautscheid werde Christian Ossig den Verband allein führen.

AUTO1

Mehrere Aktionäre des Online-Autohändlers prüfen einen gemeinsamen Verkauf von Anteilen, sobald sich der Aktienkurs erholt hat. Die sogenannten Pre-IPO-Aktionäre haben das Unternehmen laut Mitteilung darüber informiert, eine Vereinbarung für eine Koordination eines möglichen Verkaufs von Aktien getroffen zu haben. Diese Anteilseigner halten knapp 12 Prozent der Anteile des im MDAX notierten Unternehmens.

DT. BETEILIGUNG

und ihre Finanzvorständin gehen getrennte Wege: Susanne Zeidler legt ihr Vorstandsmandat am 31. Januar nieder und scheidet aus dem Unternehmen aus, wie der Mittelstandsinvestor mitteilte. Darüber seien der Aufsichtsrat und Zeidler im Zuge von Gesprächen über die langfristige strategische Ausrichtung des Geschäftsmodells der DBAG übereingekommen.

IPO / NEXT EGO

Das Elektroauto-Start-up plant einem Zeitungsbericht zufolge eine Börsennotierung im ersten Halbjahr 2022. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, kämen sowohl ein normaler Börsengang als auch ein sogenannter Spac-Deal in Betracht. Die Firma, die bei dem Deal mit rund 1,5 Milliarden Euro bewertet werden könnte, wolle Geld aufnehmen, um Wachstumsschritte zu finanzieren, so die Zeitung.

SECUNET

hat die Prognose im vergangenen Jahr übertroffen. Für die positive Entwicklung ausschlaggebend waren ein sehr gutes Kerngeschäft sowie die pandemiebedingte Nachfrage, wie das Cybersecurity-Unternehmen mitteilte. Die zusätzliche Beschaffung von sicheren mobilen Arbeitsplätzen durch öffentliche Auftraggeber habe eine Sonderkonjunktur ausgelöst.

AIRBUS

hat einen Vertrag mit Qatar Airways über 50 Maschinen des Modells A321 storniert. Das sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber Dow Jones Newswires und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die katarische Fluggesellschaft und der Konzern führen zurzeit einen Rechtsstreit darüber, ob Schäden an der Außenhaut der A350-Flugzeuge von Airbus ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

RENAULT / GEELY

Die beiden Autohersteller Renault und Geely haben eine Vereinbarung zur Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen in Südkorea geschlossen. Der französische und der chinesische Konzern wollen laut Mitteilung sowohl Autos mit Hybridantrieb als auch mit Verbrennungsmotor fertigen. Die Autos seien sowohl für den südkoreanischen Markt als auch für den Export bestimmt und sollen in einem Renault-Samsung-Werk in Busan vom Band laufen. Der Produktionsbeginn sei für 2024 geplant.

RIO TINTO

prüft Rechtsgrundlage und Auswirkungen einer Entscheidung der serbischen Regierung, die Lizenzen für ein Lithium-Projekt des Konzerns zu widerrufen. Der Widerruf bedeutet einen weiteren Rückschlag für das Jadar-Projekt, in das das Bergbauunternehmen früheren Angaben zufolge 2,4 Milliarden Dollar investieren will und das für mindestens 15 Jahre der größte Lieferant von Lithium in Europa sein soll.

TOTALENERGIES

Der Ölkonzern Totalenergies zieht sich aus Myanmar zurück und begründet den Schritt mit Druck seitens seiner Aktionäre. Zudem habe sich die Lage in dem südostasiatischen Land seit dem Militärputsch im vergangenen Jahr verschlechtert. Der Konzern sei nicht in der Lage gewesen, die Erwartungen seiner Anteilseigner zu erfüllen und die Finanzströme zu stoppen, die dem Staat Myanmar aus dem von Totalenergies betriebenen Yadana-Feld über die nationale Ölgesellschaft Myanma Oil and Gas Enterprise zufließen.

