Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktien der Allianz SE von 254 auf 269 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Experten empfehlen die Aktien der großen europäischen Versicherer wegen ihrer Ausschüttungen an die Aktionäre zum Kauf. Im Zeitraum 2022 bis 2023 dürfte die Allianz - konservativ geschätzt - 15 Prozent ihrer Marktkapitalisierung an die Anteilseigner zurückgeben, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Die Rangliste ihrer Aktienfavoriten ...

