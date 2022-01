Eine Rendite von fünf Prozent an nur einem Tag - diese Performance würde man wohl ohne Weiteres einer Kryptowährung, einem Impfstoffhersteller oder einem Unternehmen aus der IT-Branche zutrauen. Doch dass ein Edelmetall derart schnell nach oben schießt, war in den vergangenen zwölf Monaten eher selten zu beobachten. Platin hat dieses Kunststück nun vollbracht: Am 19. Januar 2022 explodierte der Platinpreis förmlich und konnte sich von seinem bisherigen Preisniveau um 980 US-Dollar lösen. Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...