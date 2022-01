Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2607 T Heute geht es um Back to the Future, dra-Jay-Z vs. Tragedy today, FACC, Palfinger, Marinomed, arges Switch-Steuerrätsel Kryptos vs. Stocks. Tagesgewinner war am Freitag Wolford mit 2,72% auf 7,55 (30% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,67% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 5 im Österreich) vor Marinomed Biotech mit 1,64% auf 99,00 (35% Vol.; 1W 3,56%) und Agrana mit 1,61% auf 17,70 (36% Vol.; 1W -0,67%). Die Tagesverlierer: Palfinger mit -6,34% auf 31,00 (317% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,74%), Flughafen Wien mit -3,68% auf 28,80 (123% Vol.; 1W 4,35%), Polytec Group mit -2,62% auf 7,82 (106% Vol.; 1W -2,74%) Die aktuell längste Serie: Oberbank AG Stamm mit 4 Tagen ...

