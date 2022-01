Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX knackte diese Woche zum 1. Mal seit 13 Jahren (!) die 4.000-Punkte Marke, konnte diese schließlich aber nicht halten und schloss auf Wochensicht mit -0,3% leicht im Minus. An die Spitze der ATX-Kurstafel setzte sich die SBO mit +9,3% nachdem der vorläufige Gewinn wieder deutlich im Plus lag und das Fass Brent Rohöl ein neues 7-Jahre-Hoch markierte. Beherrschende Themen an den Aktienmärkten blieben weiter Zinssorgen und die hohe Inflation. Kranhersteller Palfinger wird die Kosteninflation im 1. Halbjahr 2022 deutlich spüren, sein EBIT im Gesamtjahr jedoch stabil halten. Der Flughafen Wien gab diese Woche einen vorsichtig optimistischen Ausblick für 2022. Nachdem 2021 13,1 Mio. Passagiere abgefertigt wurden, wird 2022 ein Anstieg auf ...

