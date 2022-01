Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der letzten Woche fiel der globale Aktienmarktindex in EUR um -2,0%. Der S&P 500 notierte in EUR um -2,7% tiefer, der Stoxx 600 fiel -0,6%. Der Nikkei 225 gab in EUR -1,4% nach. Der globale Emerging Market Index stellte sich dem Abwärtstrend der Leitindizes entgegen. Er befestigte sich in EUR um +0,6%. Die wichtigsten US Banken haben in der letzten Woche über den Verlauf ihrer Geschäfte im 4Q 2021 berichtet. Die Mehrzahl der Banken hat höhere Gewinne erzielt als erwartet wurde. Die nachstehende Tabelle zeigt die Abweichungen der berichteten Gewinne von den Konsensus-Erwartungen. Die Nettozinseinkommen sind im 4Q im Jahresvergleich bei den meisten Banken angstiegen. Die stärksten Zuwäche erzielten Goldman Sachs (+27,3%), Morgan Stanley ...

