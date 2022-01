In den vergangenen Tagen ist es etwas ruhiger geworden um die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff. Nach der Einigung mit den letzten Gläubigern im Dezember konnte das Unternehmen die latente Gefahr einer Zerschlagung zunächst einmal verhindern. Am kommenden Freitag liefert Steinhoff nun weitere Einblicke in den Konzern. Das Unternehmen plant die Veröffentlichung des Jahresberichts 2021.

An der Börse konnte sich Steinhoff zuletzt spürbar erholen. Von den jüngsten Tiefs im Bereich um 0,12 Euro ging es in der Spitze bis auf 0,33 Euro nach oben. Immerhin der höchste Stand der Aktie seit März 2018. Zwar ist der Kurs in den vergangenen Tagen wieder etwas zurückgekommen, doch neue Höchststände sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...