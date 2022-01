Beim deutschen Batteriehersteller wird es langsam aber sicher richtig kribbelig. Ende Oktober sah die Welt bei Varta noch völlig in Ordnung aus. Die Aktie schickte sich an die 140er-Marke zu knacken und Kurs zu nehmen auf die Tops aus dem Sommer im Bereich von 165 Euro. Die Veröffentlichung der Neun-Monats-Zahlen brachte dann eine regelrechte Zäsur. Die Umsatz- und Gewinnwarnung ließ den Kurs in den Sturzflug übergehen.

Im Bereich von 110 Euro bildete die Aktie dann in den vergangenen Wochen einen tragfähigen Boden und die Bullen wähnten sich schon wieder auf der Siegerstraße. Doch es kam bzw. kommt wohl doch ganz anders. Denn in den vergangenen Tagen hat Varta auch diese Rückzugszone ...

