Der Mainzer Impfstoffhersteller musste auch in der abgelaufenen Woche weitere Verluste hinnehmen. Insgesamt gab BioNTech im Vergleich zum Freitag der Vorwoche rund 25 Prozent nach! Am heftigsten erwischte es den Kurs am Montag, als es um fast 14 Prozent nach unten ging. Besonders bemerkenswert dabei: BioNTech beendete sämtliche Sitzungen der Woche mit Verlusten. Doch was sagen die Analysten?

Insgesamt sieben Analysehäuser und Investmentbanken haben in den vergangenen Monaten Studien zu BioNTech veröffentlicht. 6 Halteempfehlungen steht eine Kaufempfehlung gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 275 US-Dollar. Das wäre aus heutiger Sicht ein Aufwärtspotenzial von rund 87 Prozent. Die neueste Analyse stammt übrigens von ...

